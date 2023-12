Genoa-Juventus | Allegri | “L’Inter è favorita per lo Scudetto È il loro obiettivo come ha detto Zhang”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Dobbiamo essere coscienti della partita che andiamo ad affrontare, ilin casa ha numeri importanti, è aggressiva, gioca un buon calcio. Gilardino sta facendo un ottimo lavoro e ritroveremo tre ragazzi che sono cresciuti qui: Vogliacco, Dragusin e De Winter. Dovremo fare una gara diversa dalle ultime tre“. A dirlo è Massimilianoalla vigilia di, anticipo della sedicesima giornata di Serie A. “All’inizio dell’estate era difficile immaginare una classifica del genere ma la Juve è partita conoscendo i propri limiti, abbiamo lavorato molto sul costruire una squadra e lo siamo diventati ma non basta ancora – continua – Mancano 4 partite alla fine del girone d’andata, bisogna restare piedi per terra, nel calcio un risultato che va male può anche cambiare la visione del futuro e da noi non deve ...