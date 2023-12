Genoa-Juve | Allegri si nasconde | “Inter favorita per scudetto”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – “L’è ladel campionato, è stata costruita per vincere. Laha un percorso diverso”. Guai a parlare dia Massimiliano. La suantus è seconda a 2 punti dall’capolista, ma l’allenatore bianconero continua a mantenere un profilo rasoterra. I nerazzurri, dice alla vigilia della sfida sul campo del, sono padroni del proprio destino. “L’, lo ha detto anche il presidente Zhang durante la cena di Natale: il loro obiettivo è la seconda stella. Noi abbiamo un percorso diverso, ci sono giocatori che stanno facendo bene, di cui sono contento: dobbiamo pensare a noi stessi, a continuare a lavorare e non accontentarci”, dice ...

Allegri "Genoa grosso scoglio, restiamo piedi per terra"

Ilin casa ha dei numeri importanti, è una squadra molto aggressiva, che gioca un buon calcio, e troveremo tre ragazzi cresciuti nellacome Dragusin, De Winter e Vogliacco. Bisogna fare ...

Pronostico Genoa-Juve, Allegri punta a un nuovo sorpasso: le quote La Gazzetta dello Sport

Genoa-Juventus, la probabile formazione: Allegri non inedito ma raro... Tuttosport

Gilardino: “Genoa incazzato, la Juve è la nostra occasione. Retegui fuori”

Genoa in cerca di riscatto. I rossoblù sono reduci dal ko contro il Monza, e più in generale da un solo punto raccolto nelle ultime tre sfide di campionato. I grifoni proveranno dunque a riprendere la ...

Genoa, gilardino: "Retegui con la juventus non ci sarà"

Niente sfida di alta classifica per Mateo Retegui che, come spiegato da Alberto Gilardino nella conferenza stampa della vigilia, non sarà della ...