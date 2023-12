Genoa | Gilardino ‘filosofo’ verso la Juve | “Una frase mi ha colpito…”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Per l'anticipo della 16a giornata a Marassi arriva lantus seconda della classe:si appella all'"effetto Ferraris"

A scuotere la vigilia della sfida alla Juventus in casaè la notizia della quasi certa assenza di Mateo Retegui annunciata dal tecnico. "Retegui ha avuto un problema a Monza che abbiamo valutato in questi giorni ma al 90% non sarà della ...

Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo contro la Juventus, in programma venerdì sera alle ore 20,45 al 'Ferraris', ha annunciato l'assenza di Mateo Retegui: ...