Gaza paga il prezzo di una comunità internazionale debole e contraddittoria Subito un cessate il fuoco

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nell’ultima settimana si sono tenute due votazioni importanti alle Nazioni Unite: una in seno al Consiglio di Sicurezza e l’altra all’Assemblea Generale. Il primo è stato convocato venerdì scorso dal segretario Onu Antonio Guterres, invocando l’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite – cosa che non succedeva da decenni – dato il caos che ha travolto il sistema umanitarioe mentre il conflitto tra israeliani e palestinesi aminaccia seriamente pace e sicurezza. Si auspicava che fosse dichiarato unilumanitario, ma l’esito negativo del voto, in seguito all’esercizio del diritto di veto da parte degli Stati Uniti, ha minato ulteriormente la loro credibilità in tema di diritti umani. La votazione all’Assemblea Generale, nella sua decima sessione ...