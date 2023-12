Gaza | Israele non si ferma | “Uccisi molti terroristi di Hamas”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Continuano senza sosta i bombardamenti sicontronella Striscia di, secondo le ultime notizie di oggi, 14 dicembre 2023. Mentre il premier Netanyahu ha ribadito dopo le critiche di Biden al suo governo che continuerà la guerra contro“anche senza il sostegno del mondo”, l’esercito israeliano ha comunicato su X che, nei combattimenti di ieri, in particolare a Shejaiyah, Jabalia e a Khan Younis nel sud, i suoi militari hanno ucciso “”. L’Idf ha individuato e distrutto durante la notte una postazione di tiro in un complesso scolastico che fungeva da base del battaglione Shejaiyah di. A Khan Younis, i soldati hanno condotto incursioni in varie località e hanno trovato una varietà di armi, tra cui granate e ...