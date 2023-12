G7 | a Roma oggi la riunione di preparazione del B7 - Gozzi | ' porre al centro azione europea l' industria'

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Si è svoltaladidel B7, il tavolo di confronto e di proposta degli imprenditori dei principali sette Paesi e parallelo a quello dei sette governi del G7, che vedrà la presidenza italiana dal primo gennaio 2024. Per Antonio, presidente del Gruppo Duferco e di Federacciai e invitato al tavolo dalla presidente del B7, Emma Marcegaglia, ''Se non si pone aldell'l', con la sua competitività e la sua capacità di creare benessere e inclusione, perderemo la partita globale''. Secondo l'le ''l'Europa è stata un modello vincente perché ha coniugato democrazia e inclusione sociale con crescita e ...

Stretto di Messina, Salvini: "Che Calabria e Sicilia ci mettano delle fiches è normale"

Ponti nell'arte tra Messina,, Genova e il fiume Kwai', riferendosi ai finanziamenti per ...Sicilia e Calabria e 20km di ferrovie in Sicilia e Calabria" e "sarà un moltiplicatore economico che...

Gli studenti del Mamiani dopo la lettera della preside sui fondi a rischio: «Mai vietato l'ingresso al personale» Corriere Roma

Con il furgone contro il guardrail, 42enne romano muore in autostrada RomaToday

Viva L'età giusta di Cinquetti, Fabrizi, Pitagora e Lojodice

Per me è una conquista perché non è per niente scontato che la persona sia grata della vita che ha avuto e io sono contenta perché questa gratitudine mi fa sentire bene e godere del momento presente" ...

Nel Lago di Nemi una dispensa enogastronomica a 15 metri profondità

Roma, 14 dic. (askanews) - Il 15 dicembre, nella Tenuta Catarci, nel comune di Nemi, avverrà l'immersione dei prodotti tipici dei Castelli Romani ...