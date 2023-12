Futsal | Calderolli | “Ultima opportunità della mia carriera per giocare il Mondiale”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le speranze di tenere aperta la corsa al primo posto dell’Elite RoundNazionale italiana di calcio a 5, passano dalla partita di Lubiana con la Slovenia. Domani alle 18.30 l’Italsfida i padroni di casa nella pengiornata del girone D. Gli azzurri sono secondi nel gruppo, 3 punti dietro la Spagna e altrettanti davanti proprio agli sloveni. Vincere vorrebbe dire tenere vive le chance di primo posto, visto che poi nell’giornata – mercoledì 20 al PalaCattani di Faenza – ci sarà lo scontro diretto con le Furie Rosse. Fabricionon ha dubbi: “Domani giochiamo la partita più importante di tutte. Siamo concentrati su di loro, sappiamo che andremo incontro a delle difficoltà, ma abbiamo lavorato per essere pronti per trovare le migliori soluzioni“. All’andata l’Italia si ...

FELDI EBOLI - NAPOLI2 - 3 (1 - 0 p.t.) FELDI EBOLI : Dalcin, Venancio, Liberti,, Lucas, Montefalcone, Marinovic, Galliani, Restaino, Degan, Caponigro, Patias. All. Samperi. NAPOLI ...

Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Francesco Liberti (Feldi Eboli), ...

Vittoria pesantissima nel derby: i ragazzi di Colini con grande carattere, in rimonta, trionfano in casa dei campioni d’Italia. Le marcature di Salas, Borruto e Mancuso regalano l’ennesima gioia in tr ...