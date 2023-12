Fusaro «Eescludo che Barbera abbia mandato un segnale forte al Governo Meloni»

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Appena eletto all’unanimità presidente della Consulta (una sola la scheda bianca), Augustonel corso della conferenza stampa del 12 dicembre, ha affrontato temi capaci di creare qualche malumore all’attuale. In particolare sui maxi-emendamenti (“Non li ho condannati, ma in assenza di altre regole diventa ahimè inevitabile che vi si debba ricorrere, con l’auspicio che sia dia più spazio agli emendamenti dei parlamentari”), sul voto di fiducia (“è espressione di debolezza”) e sul possibile rapporto trae Consulta (“Non ci sarà nessun assalto alla Consulta: Oggi non è possibile nessuna occupazione della Corte costituzionale”). Intanto lo stesso neo presidente ha proceduto alla nomina di Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso come nuovi vicepresidenti: e sul nuovo giudice costituzionale sempre ...