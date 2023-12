Frasi sul godersi la vita | le più belle per avere un’esistenza degna di essere chiamata tale

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il caos di tutti i giorni, la routine, i problemi da risolvere sono spesso un freno. Lesullaal meglio sono uno sprone per non arrendersi mai e ottenere sempre il massimo da ogni giorno. Qualsiasi siano i propri sogni, le proprie aspirazioni l’importante è dare tutto quello che si può per nonné rimpianti, né rimorsi. Non si sa quanto lunga sia ladi ognuno di noi, e forse questo è quello che ci spinge a goderci ogni singolo momento. L’incertezza deveil motore per far sì che ogni istante sia degno divissuto. A prescindere dalla strada che si decide di percorrere per realizzare sé stessi. Ecco perché DiLei ha deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi più significativi sull’argomento. Perché, quando si dimentica ciò ...