Frasi sui viaggi con le amiche | le citazioni più profonde e significative

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Scegliere di partire insieme alleè sempre una gioia, soprattutto perché è possibile creare ricordi magici e preziosi da serbare per sempre con sé. Niente è come uno con le, in grado di trasmettere emozioni, di permettere a entrambe – o al gruppo – di crescere e fortificarsi. C’è chi parte a 18 anni, chi attende qualche anno, chi lo programma almeno una volta l’anno: in ogni caso, DiLei ha raccolto lepiù belle suicon lee aforismi da dedicare o da leggere insieme. Le più bellesuicon leLa scelta dei compagni dio non è mai così scontata, perché a volte capita di non riuscire ad andare d’accordo con alcuni amici durante le ...