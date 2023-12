Frana di Ardesio | la Procura chiede l’archiviazione | le famiglie colpite si oppongono

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023). Sono passati otto mesi da quel 5 aprile e da allora non sono emersi grandi aggiornamenti. Era un mercoledì mattina e mancavano pochi minuti alle 7, quando una valanga di acqua mista a fango e detriti si è abbattuta sull’abitato di. Circa 15 mila metri cubi, secondo le stime dell’Enel. A causare il disastro, la rottura di un canale di adduzione alla centrale idroelettrica di Ludrigno. “L’ultima ispezione, condotta il 27 marzo, non aveva rilevato alcun elemento che potesse far presagire una problematica”, aveva scritto la stessa Enel Green Power in un comunicato stampa. I primi bilanci parlavano di 71 persone isolate e 6 sfollate. “Ci siamo messi in salvo passando dalla porta finestra – raccontava una residente – perché da quella principale non era possibile”. Ostruita com’era da sassi, piante, fango. Tra le abitazione più ...