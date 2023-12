FOTO SPOILER | Ilja Dragunov infortunato? Ecco come stanno le cose

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 dicembre 2023)è indubbiamente una delle stelle piu’ luminose del roster di NXT. Durante i tapings di NXT di ieri ha affrontato Ridge Holland in un match terminato in no contest dato che l’europeo è stato portato in barella per un presunto infortunio. Stando a Sean Sapp questa è la realtà dei fatti. Il tweet Storyline, according to @CoreyBrennanFF Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 14, 2023