Formia Atletica leggera | Poligolfo | una cerimonia per il ventennale dell’attività sportiva VIDEO

(Di giovedì 14 dicembre 2023)– Una crescita,, umana ed organizzativa, che nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe immaginato 20 anni fa quando iniziò quell’esperienza targata. Di acqua ne è passata davvero tanta sotto i ponti tant’è che i volti di alcuni ragazzi della SSDcompaiono ora sui totem per promuovere la pratica, soprattutto L'articolo: unaper ilTemporeale Quotidiano.

Atletica, le staffette al lavoro con la novità Ceccarelli

lavoreranno anche due delle staffettiste d'argento ai recenti Euroindoor di Istanbul, Anna ... Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) e Alessandra Bonora (Bracco). Al maschile i ...

L'estemporanea di pittura per l'anniversario della SSD Formia Atletica Leggera LatinaCorriere

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Formia Atletica Poligolfo: festa per i 20 anni

Formia Atletica Poligolfo festeggia i suoi primi 20 anni e lo fa con un evento nell’aula magna del CPO. Appuntamento alle 18.30 di martedì 12 dicembre nella casa dell’atletica formiana con atleti, dir ...

Giochi Scolastici, una settimana di sport con il campionato provinciale di Latina

Al via il campionato provinciale dei Giochi Scolastici edizione 2023/24 realizzato da Opes ed In Corsa Libera, che ha dato il via ad una settimana a tutto sport. Atletica, Calcio a5, Basket, Volley e ...