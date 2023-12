(Di giovedì 14 dicembre 2023) La somma totale dei loro patrimoni è di 230,1 miliardi di dollari , quasi 70 miliardi in più rispetto a fine 2022 ma tre in meno rispetto a luglio, quandoaveva aggiornato la lista con l'...

Forbes, la classifica dei paperoni d'Italia: Giovanni Ferrero è il più ricco

... quasi 70 miliardi in più rispetto a fine 2022 ma tre in meno rispetto a luglio, quando... la ricchezza globale è calata ai livelli del 2008 La prima donna in, al quarto posto, è ...

Forbes, chi sono i 10 miliardari più ricchi d’Italia nel 2023. LA CLASSIFICA Sky Tg24

Giovanni Ferrero è il più ricco d'Italia secondo Forbes: classifica e top 10, i Berlusconi lontani dal podio Virgilio Notizie

I miliardari in Italia sono 70: Ferrero è il più ricco, quattro appartengono alla famiglia Benetton

Ferrero è al momento la 32esima persona più ricca del mondo e la quinta d’Europa. Gianluigi Aponte (Msc) è l’uomo più ricco della Svizzera ...

Giovanni Ferrero, è lui l'uomo più ricco d'Italia: la classifica di Forbes

il re della Nutella che si trova anche al 32° posto nella classifica stilata da Forbes con un patrimonio di 39,7 miliardi di dollari. Avanti soltanto di una posizione, ma è quel che tanto che basta ...