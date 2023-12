Firenze | la prof condannata per violenza sessuale su un alunno disabile

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un’insegnante di sostegno di 50 anni è stataa sei anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per aver violentato un. La donna, racconta Repubblica, per due anni dovrà anche tenersi a distanza da luoghi frequentati dai minori e pagare una provvisionale di diecimila euro alla vittima. La vicenda riguarda un episodio che risale al 5 dicembre 2019: mentre si trovavano da soli in un’aula con l’17enne laessoressa lo ha persuaso ad avere un rapporto. Poi si è fatta promettere di non raccontare nulla in giro. Il pubblico ministero Alessandro Piscitelli ha ricostruito che l’insegnante e l’allievo quel giorno erano rimasti soli in aula. Lui, per la stanchezza, ha poggiato la testa sulla spalla di lei. Che a quel punto, «in modo ...