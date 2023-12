Fiorenza Rancilio uccisa con un manubrio da palestra Fermato il figlio

Leggi su agi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - Guido Augusto Gervasi Gastone Pozzolini Gobbi, 35 anni, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di aver ucciso la madre, 73 anni, nell'appartamento della donna al nono piano di via Crocefisso 6 in centro a Milano. Il provvedimento è stato emesso dai carabinieri della compagnia Duomo. L'uomo, 35 anni, è attualmente ricoverato al Policlinico di Milano dove è piantonato in stato di fermo. Dai primi accertamenti l'uomo soffre di disturbi psichiatrici per cui era in cura. Indagini,con undaL'ereditiera italo-francesce è stata colpita con unda. È l'ipotesi della pm Ilaria Perinu e i carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo di Milano. L'attrezzo è risultato ...