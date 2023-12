Fiorenza Rancilio è stata uccisa in casa a Milano | il figlio fermato per omicidio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiE’trovata morta con una profonda ferita alla testa, avvolta in una coperta e con alcuni asciugamani a coprirla, anche sul volto. Il corpo era disteso nel salotto die in una stanza vicina, seduto a terra in stato catatonico, c’era ildi 35 anni, che farfugliava ma non riusciva a parlare. E’ questa la scena dell’di, 73 anni, ereditiera della nota famiglia italo-svizzera di immobiliaristi, avvenuto nel suo appartamento al nono piano di una palazzina in via Crocefisso 6, in pieno centro a. Il, Guido Pozzolini Gobbi, è ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico in stato confusionale. E’ statoper ...