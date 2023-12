Fiorentina | Ranieri-gol | pari col Ferencvaros 1-1 e primo posto ai viola Ma Nico esce in barella Pagelle

(Di giovedì 14 dicembre 2023) E' ancora un difensore, stavolta Luca, il bomber della. Con il suo gol, da vero opportunista in area di rigore su tocco di Milenkovic, regala allanon solo il pareggio nel maestoso stadio budapestino, ma soprattutto ilnel girone.qualificati agli ottavi. Ma qui arriva la nota dolente: l'infortunio a Gonzalez, uscito in. Problema al flessore della coscia destra: ne sapremo di più fra poche ore L'articolo proviene da Firenze Post.

Stankovic(4 - 2 - 3 - 1): Christensen; Kayode, Milenkovic,, Parisi; Mandragora (18' st Nzola), Maxime Lopez; Nico Gonzalez (20' pt Ikoné), Barak, Brekalo (18' st Kouamé); Beltran. ...

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo il pareggio in casa del Ferencvaros ottenuto grazie a un suo gol e valso per la sua squadra l'accesso diretto agli ottavi di ...

Sospiro di sollievo per Italiano. La trasferta in Ungheria della Fiorentina non si era messa benissimo, ma un gol di Ranieri ha dato pareggio, primato e ottavi di finale: "L'obiettivo è stato centrato ...