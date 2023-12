Fiorentina in casa Ferencvaros | il pari basta per restare primi | ma Italiano vuole vincere Gioca Nico Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Siil primo posto nel girone di Conference, stasera (18,45, Dazn e Sky), lain. A Budapest, in uno stadio che sarà una bolgia, ai viola basterà pareggiare per finire in testa e accedere direttamente agli ottavi di finale. Se dovesse passare come seconda avrebbe la "forca caudina" dei sedicesimi anche con le squadre retrocesse dall'Europa League L'articolo proviene da Firenze Post.