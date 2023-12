Fiorello scatenato | sventola il fax di Di Maio | Napoli | pastiera e Mare fuori

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un botta e risposta di fuoco tra le opposizioni e il premier. "Negate che il governo Conte alla chetichella abbia dato l'assenso alla riforma del Mes? Allora ho portato qui un bel fax in cui Luigi Difirma l'autorizzazione alla riforma del Mes. Una firma messa il giorno dopo la fine del governo Conte, senza dibattito in Parlamento, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre": con queste parole, in Senato, Giorgia Meloni ha replicato all'assalto del grillino Pietro Lorefice. La mossa del presidente del Consiglio, che hato il documento in Aula, è finita anche sotto la lente d'ingrandimento satirica di. A Viva Rai2, il programma che va in onda tutte le mattina e risveglia gli italiani, il conduttore ha riportato la notizia e ha annunciato: "Abbiamo uno scoop". "Io ho già capito", ha subito ...