Filippo Turetta la tormentava | lei aveva paura | le rivelazioni delle amiche di Giulia Cecchettin

Leggi su today

(Di giovedì 14 dicembre 2023)di, il suo ex fidanzato che poi si è rivelato il suo assassino. La ragazzaconfidato alla sua amica più cara,Zecchin, di avere timore del suo ex. In un'intervista rilasciata a"Chi l'ha visto?", il programma di Rai3 condotto da Federica...