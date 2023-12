FIFA The Best 2023 | tutti i candidati | Haaland contro Mbappé e Messi | Spalletti e Inzaghi sfidano Guardiola

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ufficializzati i nomi dei players, dei giocatori e degli allenatori, sia per il calcio maschile che femminile, che si giocheranno la consegna...

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland

Sono Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland i tre 'finalisti' del premioBest' per il miglior calciatore dell'anno, assegnato grazie al voto online degli appassionati, oltre che di giornalisti specializzati e dei ct e dei capitani di tutte le nazionali dei paesi ...

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland Agenzia ANSA

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland

Sono Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland i tre 'finalisti' del premio Fifa 'The Best' per il miglior calciatore dell'anno, assegnato grazie al voto online degli appassionati, oltre che di ...

The Best FIFA 2023 - Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi in finale per il premio di giocatore dell'anno

CALCIO, THE BEST FIFA 2023 - Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi sono i tre finalisti che si contenderanno il "Men's Player Award". I tre fenomeni scelti da un'apposita giuria di esperti ...