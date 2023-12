Fiacarra e Picone | Santocielo e una commedia contro i pregiudizi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) "La famiglia è dove c'è l'amore": Salvo Ficarra, Valentino, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, insieme al regista Francesco Amato, raccontano il film nella nostra video intervista. La Fede e i sorrisi, il lato femminile (preponderante nel film) e il divertimento di una, diremmo, garbata ed equilibrata, che miscela le risate con l'eleganza narrativa. "Il segreto della nostra comicità? Non lo diciamo, sennò che segreto è?", scherza Salvo, quando gli chiediamo come fanno, Ficarra e, a dosare l'umorismo. Come dimostra appuntodiretta da Francesco Amato che li vede assoluti protagonisti, affiancati dalla bravura di Barbara Ronchi e di Maria Chiara Giannetta, fondamentali nell'arco narrativo del film. La storia? Quella di un angelo maldestro che, per sbaglio, ...