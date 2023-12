Festa | “Lavoriamo per aumentare la capienza della Terminio e Montevergine”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La chiusuraCurva Sud è stata dolorosa, al di là del merito che non voglio commentare. E’ l’ulteriore difficolà da affrontare con la Juve Stabia, oltre il rettangolo di gioco. Siamo in contatto con la società per trovare delle soluzioni veloci, istallando dei sediolini tra la Tribuna. Oggi è l’unica soluzione per poter garantire la presenza di altri tifosi alla gara”. Parla così il sindaco di Avellino, Gianluca. La fascia tricolore parla anchesituazione Curva Nord: “In verità, da settimane, ci stiamo interfacciando con la società per far effettuare in primavera dei carotaggi perché il primo dubbio da fugare riguarda la vulnerabilità sismicastruttura. Tuttavia, al momento non ci sono le condizioni per la ...