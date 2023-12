Ferrari | Porsche e Lamborghini per riciclare denaro attraverso un’azienda di auto di lusso in Germania | 8 arresti tra Napoli e Cagliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’indagine ha preso il via da segnalazione dell’rità giudiziaria tedesca. Nel mirino, un campano senza precedenti penali, Pasquale Coppola, residente da tempo a Erftstadt e titolare di una ditta di noleggio didi, ‘Bella Italia’. Secondo gli inquirenti, la ‘schermatura’ di un sodalizio che utilizzava questa ditta per occultare proventi illeciti, riciclati con la compravendita divetture dicome, intestate fittiziamente o usate per contratti di noleggio a lungo termine con persone facoltose o pregiudicati di camorra. In questo modo, venivano messe al riparo dall’applicazione di sequestri e di misure di prevenzione, conseguenze di altre indagini e altri processi. Poche ore fa le misure cautelari: 8 ...