“Ferrari” | arriva al cinema il film sul leggendario Enzo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Fatti realmente accaduti sono al centro della storia che racconta il”. Esce oggi ale già le aspettative sono molto alte. Anche perché non si potrebbe fare altrimenti con i nomi che girano attorno a questo fil: alla regia c’è la firma del candidato al premio Oscar Michael Mann, tra i nomi del cast ci sono Adam Driver e Penelope Cruz. Varie sono le tappe che vengono ripercorse durante il, in particolar modo il momento in cui nel 1957 il patron del Cavallino vive il suo momento più buio e più difficile, dopo la morte del figlio – morte avvenuta prematuramente – a causa di una distrofia muscolare all’età di 24 anni. Unintenso e che è già stato coperto di polemiche. Queste ultime alimentate dalle domande sul perché la produzione hollywoodiana non avesse scelto neanche un ...