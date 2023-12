Crolla una porzione di soffitto in una scuola elementare a Spezia, una bimba in ospedale

Un'delle scuole elementari di via Romana , nel quartiere di Melara, periferia della Spezia, è rimasta lievementequesta mattina durante l'orario di lezione, in seguito al crollo dell'...

Ferita alunna della primaria: le crolla addosso un pezzo di soffitto del bagno della scuola Orizzonte Scuola

Caserta, lite tra alunne in classe: 18enne ferita a coltellate ilmattino.it

Crolla una porzione di soffitto in una scuola elementare, una bimba in ospedale

L’alunna si stava lavando le mani in bagno, è stata colpita di striscio e ha riportato ferite lievi. L’istituto è stato evacuato e domani sarà chiuso ...

Fiorenza Rancilio uccisa con attrezzo da palestra, pm chiede carcere per il figlio

(Adnkronos) - Il pm di Milano Ilaria Perinu chiederà il carcere per Guido, il 35enne in stato di fermo per l'omicidio della madre Fiorenza Rancilio, uccisa nel suo appartamento di lusso in via Crocefi ...