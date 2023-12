Ferencvaros | Stankovic | 'Passare il turno non perdendo contro la Fiorentina sarebbe la ciliegina'

Ferencvaros, Stankovic: 'Pareggio contro la Fiorentina Conoscete me e Italiano...'

Commenta per primo Dejan, allenatore del, parla così a Sky Sport prima della partita di Conference League contro la Fiorentina: 'Quando subentri in corsa la prima cosa che voglio fare è creare il gruppo,...

FIORENTINA, Duncan out per influenza

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan non sarà in campo contro il Ferencvaros a causa di una forma influenzale. Il calciatore non sarà neanche in panchina.

STANKOVIC, Mi conoscete, sarà una gara tosta

