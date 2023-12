Ferencvaros-Fiorentina oggi in tv | canale | orario e streaming Conference League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Alle 18:45 di, giovedì 14 dicembre lasfiderà ila Budapest in occasione della sesta e ultima giornata del girone F di. Laè matematicamente certa di finire tra le prime due. E andrà agli ottavi senza passare per gli spareggi se evita la sconfitta contro il Ferencváros. La squadra di Stankovic è matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro ilo se il Genk non batte il ?ukari?ki. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Max (203), Sky Sport (253) e Dazn, oltre che insu Sky Go e NOW. SportFace.