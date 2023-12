Ferencvaros-Fiorentina | Conference League | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Questo pomeriggio alle 18.45, alla Groupama Arena, ilospita lanella gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della. In ballo c’è il primo posto del girone ma non solo, perché la squadra ungherese non è ancora matematicamente certa del passaggio del turno e avrebbe bisogno di almeno un punto. In caso di sconfitta infatti e conseguente vittoria del Genk si andrebbe al conteggio della differenza reti, visti i due scontri terminati in pareggio. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere inil match: le ultime Crediti foto: ACF...