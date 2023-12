Ferencvaros-Fiorentina 1-1 | Ranieri | “Obiettivo centrato La Nazionale? Sarebbe un sogno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “L’l’abbiamoin pieno in uno stadio caldo. Nel primo tempo siamo stati bravi, poi abbiamo subito gol ma ci abbiamo creduto ed è arrivato il pareggio”. Luca, sempre più protagonista con la maglia dellain Europa League, parla così ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro il. “Ci ho sempre creduto, mi sto togliendo delle belle soddisfazioni ma non posso mollare. Laun. Ogni giocatore ambisce a indossare la maglia azzurra. Ora però devo pensare giorno per giorno e non mollare mai”. Sul futuro idee chiare: Infine un pensiero al compagno Nico Gonzalez che stasera ha accusato un problema alla coscia: “Ci dispiace tantissimo, Nico per noi è un giocatore fondamentale, spero non sia ...