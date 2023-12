Ferencvaros-Fiorentina 1-1 LIVE | ha pareggiato Ranieri!

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Alla Groupama Arena, il match valido per l’ultima giornata dei gironi della Conference League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Groupama Arena,si affrontano nel match valido per l’ultima giornata dei gironi della Conference League 2023/20241-0: sintesi e moviola 1? Iniziato il match in Ungheria. 7? Laprova a guadagnare campo. Ma i ritmi sono di studio in questa prima parte di gara. 20? Entra Ikonè per Gonzalez, problema fisico per l’argentino. 24? Ritmi bassi tra le squadre di Stankovic e Italiano. Nessuna delle due sembra volersi scoprire più di tanto e le occasioni da gol sono pari allo zero. 31? Giallo ...

Il Ferencvaros sblocca la gara in casa contro la Fiorentina. Al 48’ Abu Fani la spunta sulla sinistra e mette in mezzo dove Zachariassen appoggia in rete per il vantaggio ungherese. Quarto gol in ...