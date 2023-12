Fegato Glicemia Insulina Trigliceridi

Leggi su lortica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ogni volta che mangiamo il nostro sangue cambia la sua composizione in rapporto agli alimenti ingeriti. E poiché si tende ad introdurre un eccesso giornaliero di carboidrati (pasta, pane, pizza, dolci, prodotti da forno…), ladopo i pasti sale e si ha il picco glicemico, cioè il livello più altro della, che stimola il pancreas a secernere l’, che trasferisce il glucosio dal sangue dentro il. Ladiminuisce nel sangue ma aumenta la dose del glucosio all’interno degli epatociti (cellule del). Una parte del glucosio si trasforma, sotto il controllo dell’, in glicogeno ed una altra parte si trasforma in acidi grassi saturi (acido palmitico). L’fino a quando resta nel sangue compie questo ...