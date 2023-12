Fedez | perché salta Il Milionario su La7? Arrivano brutte notizie

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 dicembre 2023)Ilsucon. Il rapper e imprenditore milanese, giudice di X Factor, avrebbe dovuto condurre lo storico quiz portato al successo da Gerry Scotti su Canale 5 nei prossimi mesi, ma il programma resterà in panchina almeno per ora. La fascia del preserale prevista per la trasmissione resterebbe attualmente vuota. A inizio novembre scorso Libero raccontava che era in preparazione il ritorno dello storico game show che avrebbe portato il marito di Chiara Ferragni a un nuovo capitolo della sua carriera facendolo entrare nel mondo dei quiz tv con uno dei format più iconici. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Urbano Cairo, proprietario di, avrebbe avuto l'obiettivo di reclutare Federico Lucia per condurre la versione quotidiana de Il, prodotto ...