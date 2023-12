Fed | tassi invariati al 5 | 25-5 | 5% ai massimi da 22 anni | 3 tagli nel 2024 da 25 punti base Attesa per la BCE

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La Fed lascia ial 5,25-5,5%, aida 22, ma prevede treda 25nel. Altri rialzi deisono soltanto eventuali, come sostenuto in una nota, ed il presidente Jerome Powell ha dichiarato in conferenza stampa che "siamo probabilmente al picco, o vici

Effetto Fed sui mercati, cosa succede in vista dei tagli dei tassi

leggi anche Riunioneoggi: irestano invariati Laspinge le obbligazioni e frena rendimenti e dollaro Nella notte a Wall Street, il Dow Jones è balzato dell1,4% per chiudere a 37.090,24,...

Fed lascia tassi fermi, ma tre tagli nel 2024 la Repubblica

Fed, nuovo stop al rialzo dei tassi e massima attenzione agli squilibri La Stampa

Borsa: effetto Fed sull'Europa e ora attesa per la Bce, Milano +1,1%

A Piazza Affari banche in rosso, ancora in rialzo Amplifon (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - Le borse europee aprono la seduta in territorio positivo con il Ftse Mib che guadagna l ...

La Fed lascia i tassi invariati, possibili tre tagli nel 2024 (Il Sole24Ore)

Per fine 2025, continua Riccardo Sorrentino, la Fed ipotizza di portare i tassi intorno al 3,5-3,75% e al 2,75-3% a fine 2026, con l'obiettivo implicito di riportare i tassi al 2,5% nel lungo termine.