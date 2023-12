Fed lascia i tassi fermi al massimo degli ultimi 22 anni

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Se la decisione di mantenere nell’ultima riunione del 2023 idi interesse(al range 5,25/5,50%, il22) il meeting del comitato di politica monetaria della Federal Reserve ha tuttavia indicato un miglioramento dell’inflazione più rapido del previsto, che apre la porta a tagli deinel prossimo anno. Addirittura 3 nel 2024, secondo la maggior parte dei partecipanti al sondaggio trimestrale. La Fed non ammette che la lotta all’inflazione sia vinta –ndo aperta la possibilità teorica di nuovi rialzi – ma i ‘dots’, i puntini tracciati dai partecipanti – anche quelli sull’inflazione – sembra indicare altro. Nelle proiezioni diffuse stasera, i vertici della banca centrale indicano la possibiltà ...

