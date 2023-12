Fascismo | Parrini | ' governo ostacola ristori vittime stragi nazifasciste'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Lo Statoi risarcimenti per le, previsti dal decreto 36 del 2022 voluto dalDraghi". E'quanto hanno denunciato in una conferenza stampa al Senato, nella Sala Nassirya, il senatore del Pd Dario, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali, il governatore della Toscana Eugenio Giani, i sindaci di Stazzema Maurizio Verona, di Fucecchio Alessio Spinelli, di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti, di Barberino Tavarnelle David Baroncelli. “L'Avvocatura dello Stato, con quel che fa, e ilitaliano, con quel che non fa – ha spiegato Dario- stanno di fatto boicottando le richieste di indennizzo che in base al decreto 36 del 2022 sono state avanzate dai parenti di ...