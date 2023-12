Faruk Koca | il presidente della turca Ankaragucu che ha picchiato l’arbitro in campo è stato «squalificato a vita»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ildell’, che lunedì scorso è entrato ine ha colpitoUmut Meler, finito a terra è. Lo ha deciso il comitato disciplinareFedercalcio. Non solo: sanzionata anche la squadra di Ankara, con cinque partite da giocare a porte chiuse e una multa pari a circa 60mila euro. Dopo l’episodio, il cui nome in questo periodo erafatto anche come possibile candidato a sindaco di Ankara nelle elezioni del prossimo 31 marzo, si è dimesso dalla presidenza del club, mentre tutte le partite del campionato turco sono state sospese fino al 19 dicembre. Lo scandalo del calcio turco ha spinto ...