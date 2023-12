F1 | Lando Norris | “Voglio vincere il titolo mondiale con la McLaren Ferrari? Magari un giorno…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un riconoscimento speciale.è tra i piloti di maggior talento che ci siano in F1 e la stagione disputata con lalo certifica. Il britannico è stato molto consistente, estraendo spesso più del potenziale della monoposto. Lo confermano gli otto podi del 2023, in un’annata nella quale a Woking c’è stato un cambio di passo chiaro dall’appuntamento di casa a Silverstone (Gran Bretagna). Del resto, lo aveva detto il Team Principal, Andrea Stella, che dal week end nel Regno Unito si sarebbe vista un’altra, frutto di un processo evolutivo di una vettura che ha mostrato chi fosse da metà stagione in avanti. Non è un caso chesia riuscito a terminare in sesta posizione nella classifica piloti, a una sola lunghezza da Fernando Alonso e Charles Leclerc, rispettivamente 4° e 5° ...