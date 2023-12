eXtraFESTIVAL | dieci giorni di arte | cultura e formazione dedicati a infanzia e adolescenza

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dal 20 al 31 dicembre 2023, le periferie della periferia di Roma si trasformano in un palcoscenico vibrante con l’inaugurazione di. Oltre 10di eventiall’e all’, arricchiti da spettacoli coinvolgenti, laboratori creativi e manifestazioni incentrate sulla musica, il teatro e la danza.non è solo un evento artistico: è un’opportunità formativa, educativa e performativa rivolta a giovani dai 0 ai 18 anni. Con 39 attività in programma, di cui 6 spettacoli e 33 laboratori creativi, il festival si sviluppa in diverse aree del X Municipio, coinvolgendo gli spazi teatrali e formativi del territorio., un assaggio del programma A Ostia, sono diversi appuntamenti da segnalare. Dai laboratori ...