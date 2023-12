Ex Ilva | il pacco di Natale | la società non paga l’indotto | 3 500 operai senza stipendi e tredicesima I sindacati | “Lavoratori usati come scudo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Niente. Niente. E nemmeno ilmento dei contributi. La crisi che sta strangolando di nuovo l’exdi Taranto si abbatte con un effetto domino devastante anche sulle aziende metalmeccaniche del. Che, per intenderci, significano 3.500 dipendenti. Almeno quelli che fanno parte delle ditte riunite in Aigi, l’Associazione indotto e general industries. Perché, se si considera l’intera platea diche oggi è a rischio collasso, allora i numeri si alzano e di parecchio: 10mila dipendenti di Acciaierie d’Italia, lapubblico-privata che gestisce gli impianti, e altrettanti per tutto. Il primo “” di– I 3.500 assunti dalle imprese che sono sotto l’ombrello ...