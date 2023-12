Evra | “All’Inter temono la Juventus Me lo hanno detto dei calciatori nerazzurri | non dirò chi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “C’è un aspetto da considerare.la Juve, sanno che è forte, assetata di vittorie. Se me l’haqualche giocatore? Bravo… Però non farò mai i loro nomi, neppure sotto tortura”. Lo ha rivelato Patrickin un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della lotta scutra Inter e: “Come dice Allegri, per lo spettacolo e il divertimento basta andare al circo, per i tre punti basta tifarefino alla fine. La classifica è fatta di punti da mettere in cascina”. SportFace.