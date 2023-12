Europa | Roma e Atalanta sul velluto | la Fiorentina non si scomoda

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Si chiude l’ultimo turno dei gironi die di Conference League. Ad aprire le danze, alle ore 18:45, ci hanno pensato. I giallorossi hanno portato a casa un 3-0 importante, almeno per il morale, contro lo Sheriff chiudendo così al secondo posto nel proprio gruppo. Diversa invece la situazione per la L'articolo proviene da Il Difforme.

Mourinho: 'Pisilli mi stava facendo piangere'

Le parole di José Mourinho a Sky dopo la vittoria per 3 - 0 dellasullo Sheriff nell'ultima giornata del girone di...

Roma, sorteggio spareggio Europa League: data, orario e possibili avversarie Corriere dello Sport

Contro chi gioca la Roma ai playoff di Europa League L'avversaria del prossimo turno Goal Italia

Roma, emozione Mourinho: “Stavo per piangere anche io. Questi ragazzi sono romanisti”

le parole di Mourinho in conferenza stampa La Roma non riesce nell’impresa che non dipendeva solo da lei e non va oltre il secondo posto nel girone di Europa League. Tradotto: i giallorossi dovranno ...

Mourinho: "Secondi per colpa nostra, ma ho deciso di non piangere"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di Europa League vinto per 3-0 contro lo Sheriff. Bilancio sul girone "Il ...