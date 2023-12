Europa League Tris della Roma allo Sheriff | ma non basta | Mou ai playoff

Leggi su ilfaroonline

14 dicembre 2023 – Lasi impone 3-0 sullostadio Olimpico nell'ultima gara del gruppo G ma chiude con 13 punti, al secondo posto dietro lo Slavia Praga con 15, e andrà a giocare ilcon le squadre che retrocedono dalla Champions. La squadra di Mourinho parte subito forte e si porta in vantaggio all'11 con Lukaku per raddoppiare con Belotti al 32? sfiorando il vantaggio in più di un'occasione ma il contemporaneo vantaggio di 4-0 dello Slavia sul Servette al termine dei primi 45? minuti, frena poi nella ripresa lo slancio dei girossi. (fonte: Adnkronos, foto: @OfficialAS) In aggiornamento…