Europa League | Roma-Sheriff 3-0 | giallorossi ai playoff

(Di giovedì 14 dicembre 2023), 10 dic. (askanews) – Labatte 3-0 loma, dopo la netta vittoria dello Slavia Praga sul Servette (4-0), chiude il girone al 2° posto e giocherà lo spareggio per proseguire l’avventura in. Nel primo tempo la sblocca Lukaku su assist di Zalewski, che contribuisce anche al raddoppio di Belotti. Meno chance e intensità nella ripresa: occasioni per i giovani Pagano e Pisilli, che segna il tris al 93?. Girone G: Classifica: SLAVIA PRAGA 15,13, Servette 5,Tiraspol 1 Prima giornata (21 settembre): Servette-Slavia Praga 0-2,Tiraspol-1-2 Seconda giornata (5 ottobre):-Servette 4-0, Slavia Praga-Tiraspol 6-0 Terza giornata (26 ottobre): ...

Roma batte Sheriff 3 - 0 e chiude seconda nel girone di E.League

ROMA - La Roma batte lo Sheriff 3 - 0 ma chiude il girone G dial secondo posto, alle spalle dello Slavia Praga che travolge il Servette 4 - 0 e blinda la vetta. In un Olimpico strapieno non bastano le reti di Lukaku, Belotti e del baby Pisilli per ...

Non bastano le reti di Lukaku, Belotti e Pisilli per la qualificazione diretta agli ottavi, lo Slavia Praga resta in vetta per aver battuto il Servette 4-0.

Europa League - Atalanta avanti all'intervallo sul Rakow

All'Atalanta basta un pareggio per confermare il primo posto nell'ultimo turno del girone eliminatorio, ma non si accontenta, infatti è avanti di due reti sul Rakow grazie a ...