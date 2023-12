Europa League | LIVE dalle 18 45 | si parte con il Liverpool Alle 21 il Betis e De Zerbi contro Gattuso

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Non solo Roma e Atalanta. A partire delle 18.45, vanno in scena tutte le restanti sfide dell’ultimo turno di. Sicon...

Roma - Sheriff LIVE alle 18:45

Commenta per primo Ultimo appuntamento dei gironi diper la Roma . La squadra di Mourinho ospita lo Sheriff Tiraspol: calcio d'inizio alle ore 18.45. I giallorossi sono già qualificati per il prossimo turno e sono secondi in classifica nel ...

Europa League, le formazioni ufficiali di Roma-Sheriff: Mourinho fa turnover

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Sheriff, gara conclusiva del Gruppo G di UEFA Europa League: ...

Europa League e Conference oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle

Giovedì 14 dicembre 2023 si giocano le partite della sesta giornata di Europa League e Conference League. Diretta TV e streaming su Sky e Dazn per Roma-Sheriff (ore 18:45) e Ferencvaros-Fiorentina ...