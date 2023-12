Europa League | l’Atalanta non si sazia mai | i top e flop del match

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023), si è da poco concluso ilche ha visto in campo Rakow Czestochowa-Atalanta, valevole per la sesta ed ultima giornata del girone “D” Tutto facile per(e non era assolutamente scontato) che passa sul campo dei polacchi del Rakow Czestochowa. Orobici, già forti della qualificazione e del primo posto, mostrano una ottima prova di forza e carattere. Il tecnico Gian Piero Gasperini manda in campo moltissimi giovani che si vanno valere e rispettare. Senza dimenticare anche un ampio turnover. Un primo tempo di dominio assolutamente ‘Dea’: ad aprire le marcature ci ha pensato ancora Luis Muriel (al secondo centro consecutivo). Luis Muriel (Foto LaPresse) Notizie.comGioia anche per il classe 2003 Giovanni Bonfanti che ha trovato il suo primo gol europeo (all’esordio assoluto). Nella ripresa arriva ...