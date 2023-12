Europa League: la Roma si affida a Lukaku. Il belga in gol contro lo Sheriff a quota 1.70

Commenta per primo La Roma tenta la rimonta nel Gruppo G dell'. Alla vigilia della sesta giornata della fase a gironi i giallorossi hanno già in mano il passaggio del turno, ma per evitare i playoff contro una della squadre retrocesse dalla ...

Milan, la rimonta di Newcastle può essere una svolta: in Europa League per vincerla - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, l’Europa League conta! Tra i ricavi e la gloria, bisogna provarci Pianeta Milan

Quanto può guadagnare il Milan I ricavi dell’Europa League sono chiari

Chiusa la Champions League, si apre un nuovo capitolo per il Milan di Stefano Pioli. A partire da lunedì l'attenzione sarà totalmente sui ricavi di Europa League e sull'avanzare in una competizione ...

Milan, per Thiaw escluso il rischio dell'operazione

Il Milan torna da Newcastle dopo la vittoria sui Magpies, che consente alla squadra di Stefano Pioli di chiudere al terzo posto il girone di Champions e passare ai playoff di Europa League, e al ...