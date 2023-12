Eurolega basket | quattordicesima giornata | Bologna per volare ancora | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Siamo arrivati quasi al giro di boa di questa fase a girone unico, o di campionato, della massima competizione europea dedicata alla pallacanestro del Vecchio Continente. I punti, così come le vittorie annesse, adesso iniziano a diventare pesantissime con le squadre che non potranno più sbagliare come in avvio se vorranno onorare gli obiettivi europei fissati all’inizio di questa campagna nel torneo principale e più affascinante della palla a spicchi. Tra le protagoniste di questa epopea anche due formazioni italiane con Virtus Segafredoche sta volando altissima in classifica in virtù di prestazioni davvero magiche, mentre appare in netta difficoltà Olimpia Milano attualmente relegata nella parte bassa della graduatoria. In questo giovedì sera toccherà agli emiliani che tenteranno di allungare la striscia positiva a tre vittorie di fila andando a giocare sul ...