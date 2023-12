(Di giovedì 14 dicembre 2023) "Zaniolo? Può diventare un calciatore top ma deve imparare ad autodisciplinarsi" ROMA - "Non esiste un girone facile nel calcio. E se la vediamo dal punto di vista degli avversari aver beccato l'come quarta fascia non è facile da accettare.la nostra storia ed essendoin cari

Spalletti: "Napoli mi manca. Totti Abbraccio bellissimo, agli Europei faremo l'Italia"

, la promessa die le parole su Napoli e Maradona. La Fifa ha annunciato oggi che il ct azzurro è uno dei tre candidati gli altri sono Simone Inzaghi e Pep Guardiola ...

Euro2024: Spalletti 'Siamo campioni, abbiamo obbligo di fare Italia' Tiscali

SONDAGGIO TMW - Dove può arrivare l'Italia di Spalletti a Euro 2024 TUTTO mercato WEB

Euro 2024: Spalletti, 'siamo i campioni in carica, abbiamo l'obbligo di fare l'Italia'

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - "Non esiste un girone facile nel calcio. E se la vediamo dal punto di vista degli avversari aver beccato l'Italia come quarta fascia non è facile da accettare. Abbiamo la ...

Euro2024: Spalletti "Siamo campioni, abbiamo obbligo di fare Italia"

Abbiamo la nostra storia ed essendo campioni in carica abbiamo l'obbligo di andare lì e fare l'Italia". Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, parla del prossimo Europeo a TG Poste.